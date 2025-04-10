العقبة الخاصة توزع أكياس ورقية وقماشية بديلًا للبلاستيكية

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية حماية البيئة والاستدامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس بتوزيع الأكياس الورقية والقماشية على عدد من المخابز والمطاعم والمؤسسة العسكرية والمولات داخل المنطقة وذلك تعزيزًا للتعاون مع الشركاء في المنطقة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام الأكياس الورقية والقماشية بديلًا عنها.

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وقالت مديرة المديرية المهندسة تغريد المعايطه، إن عملية التوزيع تأتي استكمالًا لمتابعة حملة اتركها نظيفة للعام 2025 للحد من استخدام البلاستيك بمدينة العقبة .