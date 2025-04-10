العقبة الخاصة توزع أكياس ورقية وقماشية بديلًا للبلاستيكية

وقالت مديرة المديرية المهندسة تغريد المعايطه، إن عملية التوزيع تأتي استكمالًا لمتابعة حملة اتركها نظيفة للعام 2025 للحد من استخدام البلاستيك بمدينة العقبة .
وأضافت، أن الهدف من الحملة نشر الوعي بين المواطنين للتحول التدريجي نحو استخدام الأكياس الورقية والقماشية بديلًا عن الأكياس البلاستيكية وذلك للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث في مدينة العقبة السياحية.
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