"العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة

وتميز الحمادشة، دوليًا من خلال أبحاثه العلمية الرائدة، لا سيما في تطوير دواء "Acoramidis"، الذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ويستخدم لعلاج مرض تليف القلب، وهو إنجاز نوعي يغير حياة آلاف المرضى حول العالم.
وأعرب رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، عن فخر الجامعة بهذا الإنجاز للحمادشة، الذي يُبرز المستوى الرفيع لخريجي الجامعة في البحث العلمي والتطوير، مؤكدًا دور الجامعة في تخريج كفاءات قادرة على إحداث تأثير عالمي في المجالات الطبية.
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