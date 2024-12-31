"العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة

الوكيل الإخباري- منحت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور مأمون الحمادشة، شهادة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة، تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة في مجال الأدوية والعلوم الصيدلانية، وجهوده التي انعكست إيجابيًا على صحة البشرية. علماً بأن الحمادشة هو أحد خريجي كلية الصيدلة في الجامعة.

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وتميز الحمادشة، دوليًا من خلال أبحاثه العلمية الرائدة، لا سيما في تطوير دواء "Acoramidis"، الذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ويستخدم لعلاج مرض تليف القلب، وهو إنجاز نوعي يغير حياة آلاف المرضى حول العالم.