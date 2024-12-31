 
الثلاثاء 2024-12-31 05:28 م
 

"العلوم والتكنولوجيا" تمنح الحمادشة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الثلاثاء، 31-12-2024 04:55 م

الوكيل الإخباري-    منحت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور مأمون الحمادشة، شهادة الدكتوراه الفخرية في الصيدلة، تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة في مجال الأدوية والعلوم الصيدلانية، وجهوده التي انعكست إيجابيًا على صحة البشرية. علماً بأن الحمادشة هو أحد خريجي كلية الصيدلة في الجامعة.

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وتميز الحمادشة، دوليًا من خلال أبحاثه العلمية الرائدة، لا سيما في تطوير دواء "Acoramidis"، الذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ويستخدم لعلاج مرض تليف القلب، وهو إنجاز نوعي يغير حياة آلاف المرضى حول العالم.


وأعرب رئيس الجامعة، الدكتور خالد السالم، عن فخر الجامعة بهذا الإنجاز للحمادشة، الذي يُبرز المستوى الرفيع لخريجي الجامعة في البحث العلمي والتطوير، مؤكدًا دور الجامعة في تخريج كفاءات قادرة على إحداث تأثير عالمي في المجالات الطبية.

 
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