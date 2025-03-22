العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة

وأكد العواملة أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية الخدمية في لواء الشونة الجنوبية، حيث سيوفر مساحة مجهزة لعقد الاجتماعات الرسمية والفعاليات المحلية مما سيساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة التنسيق بين البلدية والجهات المختصة لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة والجداول الزمنية المحددة.
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