السبت 2025-03-22 10:41 م
 

العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة

محافظة البلقاء - أرشيفية
البلقاء
 
السبت، 22-03-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-    سلّم رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار الخاص بمشروع إنشاء قاعة اجتماعات في البلدية والذي خصصه المجلس ضمن موازنة عام 2025 في قطاع الإدارة المحلية.

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وأكد العواملة أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية الخدمية في لواء الشونة الجنوبية، حيث سيوفر مساحة مجهزة لعقد الاجتماعات الرسمية والفعاليات المحلية مما سيساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشدد على ضرورة التنسيق بين البلدية والجهات المختصة لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة والجداول الزمنية المحددة.

 
 
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