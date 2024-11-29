العوايشة يحصل على ذهبيّةِ غرب آسيا للكاراتيه

03:17 م

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الوكيل الإخباري- هنّأَ رئيسُ الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات طالبَ كليّةِ علومِ التّأهيل، فارس العوايشة؛ لحصولِه على الميداليّةِ الذّهبيّةِ في بطولة غرب آسيا لفئة الكاتا/ الكراتيه تحت 21 سنة، والمقامة حاليًّا في إمارة الشّارقة. اضافة اعلان





وأعربَ عبيدات عن فخرِه واعتزازِه بإنجازاتِ الطّالب العوايشة، والطّلبة كلِّهم الّذين يرفعونَ علمَ الأردنّ عاليًا بإنجازاتهم المختلفة.



وأكّد عبيدات دعمَ الجامعةِ للطّالب العوايشة؛ لتحقيق مزيدٍ من البطولات والإنجازات، وتمثيلِ الجامعة والأردنّ في المحافل الدّوليّة كلّها.



وحصلَ العوايشة على الميداليّة الذّهبيّة بعدَ فوزه في المباراة النّهائيّة على لاعب المنتخب العراقيّ محمد أركان محقّقًا علامة 23.5، مقابل 22.7.



وتجدر الإشارةُ إلى أنّ العوايشة قد قُبِلَ العام الحاليّ في لائحة التّفوّق الرّياضيّ، في كليّة علوم التّأهيل.



وأُقيمَت بطولةُ غرب آسيا في إمارةِ الشارقة، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة، ممّن مثّلوا 10 دول.