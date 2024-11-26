 
الثلاثاء 2024-11-26 05:10 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

خلال لقائه وفدين من أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون
خلال لقائه وفدين من أبناء الزرقاء وشعراء وأدباء من عجلون
الثلاثاء، 26-11-2024 04:57 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن  الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه القومية وتجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وعصي على التحديات التي تعصف بالمنطقة. 

وقال العيسوي إن دوامة العنف والأزمات المتصاعدة، التي تشهدها المنطقة، تتطلب من الجميع التكاتف والحفاظ على الوحدة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة.

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من أبناء محافظة الزرقاء، ووفدا من هيئة شعراء وأدباء محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاءين، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان الشقيق، مؤكدا أن الأردن يوظف كل إمكانياته ومكانته الدولية، لرفع المعاناة عن الأشقاء، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.

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من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وجهوده في المحافظة على عروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا إن الجهود السياسية والإنسانية، التي يبذلها جلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان على غزة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، نبراس عز وفخر لجميع الأردنيين، ولا يستطيع أحد المزاودة عليها، ولا إنكارها.

وقدروا عاليا مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي، والتي تثبت للعالم بأن الأردن، هو السباق دوما في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع الأول والأقوى عن قضايا أمته.

 
gnews

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