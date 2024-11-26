العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه القومية وتجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وعصي على التحديات التي تعصف بالمنطقة.



وقال العيسوي إن دوامة العنف والأزمات المتصاعدة، التي تشهدها المنطقة، تتطلب من الجميع التكاتف والحفاظ على الوحدة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من أبناء محافظة الزرقاء، ووفدا من هيئة شعراء وأدباء محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين.



واستعرض العيسوي، خلال اللقاءين، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان الشقيق، مؤكدا أن الأردن يوظف كل إمكانياته ومكانته الدولية، لرفع المعاناة عن الأشقاء، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.

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