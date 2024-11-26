العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

وقال العيسوي إن دوامة العنف والأزمات المتصاعدة، التي تشهدها المنطقة، تتطلب من الجميع التكاتف والحفاظ على الوحدة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة.
جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي وفدا من أبناء محافظة الزرقاء، ووفدا من هيئة شعراء وأدباء محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين.
واستعرض العيسوي، خلال اللقاءين، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان الشقيق، مؤكدا أن الأردن يوظف كل إمكانياته ومكانته الدولية، لرفع المعاناة عن الأشقاء، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.
وأكدوا إن الجهود السياسية والإنسانية، التي يبذلها جلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان على غزة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، نبراس عز وفخر لجميع الأردنيين، ولا يستطيع أحد المزاودة عليها، ولا إنكارها.
وقدروا عاليا مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي، والتي تثبت للعالم بأن الأردن، هو السباق دوما في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع الأول والأقوى عن قضايا أمته.
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