العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية
 
الأحد، 07-09-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية، وذلك في الديوان الملكي الهاشمي.

واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بالمواطن الأردني كركيزة أساسية للتنمية واستقرار الوطن.

وأشار العيسوي إلى حكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته يشكّل صخرةً في مواجهة التحديات، ورايةً ثابتة لقضايا الحق والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد استمرار الدعم الأردني لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، من خلال قوافل المساعدات البرية والجوية، لتخفيف المعاناة عن أهل القطاع وتجسيد دور الأردن الفاعل والقيادي.

 من جهتهم، عبّر أعضاء وفد جمعية فكر للتنمية الثقافية عن ثقتهم المطلقة بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وانتمائهم العميق للوطن، مؤكدين أن الوفاء والانتماء للوطن وقيادته يترجم بالعمل والأفعال.

وأشادوا بمواقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولقطاع غزة، وللقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أوضح المتحدثون أنهم يحملون أرواحهم على أكفهم في سبيل حماية الوطن وقيادته ومؤسساته.

 
 
