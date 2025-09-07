العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية، وذلك في الديوان الملكي الهاشمي.



واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بالمواطن الأردني كركيزة أساسية للتنمية واستقرار الوطن.



وأشار العيسوي إلى حكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته يشكّل صخرةً في مواجهة التحديات، ورايةً ثابتة لقضايا الحق والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



كما أكد استمرار الدعم الأردني لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، من خلال قوافل المساعدات البرية والجوية، لتخفيف المعاناة عن أهل القطاع وتجسيد دور الأردن الفاعل والقيادي.

