العيسوي: الأردن بقيادة الملك راية ثابتة لقضايا الحق والإنسانية

واستهل العيسوي حديثه بالتأكيد على اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بالمواطن الأردني كركيزة أساسية للتنمية واستقرار الوطن.
وأشار العيسوي إلى حكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته يشكّل صخرةً في مواجهة التحديات، ورايةً ثابتة لقضايا الحق والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما أكد استمرار الدعم الأردني لغزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، من خلال قوافل المساعدات البرية والجوية، لتخفيف المعاناة عن أهل القطاع وتجسيد دور الأردن الفاعل والقيادي.
وأشادوا بمواقف جلالة الملك الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولقطاع غزة، وللقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أوضح المتحدثون أنهم يحملون أرواحهم على أكفهم في سبيل حماية الوطن وقيادته ومؤسساته.
