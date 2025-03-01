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العيسوي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية

خلال استقباله وفدا من وجهاء وأبناء وبنات عشائر العجارمة
خلال استقباله وفدا من وجهاء وأبناء وبنات عشائر العجارمة
السبت، 01-03-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   قصد زهاء (300) من وجهاء وأبناء وبنات عشائر العجارمة، اليوم السبت، الديوان الملكي الهاشمي، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، في خندق الوطن، ودعمهم لجميع مواقف الملك، ومساندين لهم في مسيرة التطوير والتحديث الوطني التي يقودها جلالته.

وحملت مضامين حديثهم وكلماتهم، رسالة حب ووفاء وفداء واعتزاز إلى جلالة الملك، وذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي استقبلهم في مضارب بني هاشم، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة الملك بهم وبمواقفهم الوطنية الشجاعة ودورهم في مسيرة البناء والتحديث.

واستهل العيسوي، حديثه أمام الحاضرين، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، وأبناء شعبه الأوفياء، باقٍ على العهد، قوي بإرادته، راسخ في مواقفه، وسيظل منيعًا أمام كل التحديات.

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بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة".

وقالوا إن القيادة الحكيمة لجلالة الملك تظل ركيزة أساسية للوحدة الوطنية في الأردن، وأنها ستكون دائمًا مصدر إلهام للأردنيين في سعيهم المستمر لتحقيق التنمية والازدهار الوطني.

 

 
gnews

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