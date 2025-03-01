العيسوي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية

الوكيل الإخباري- قصد زهاء (300) من وجهاء وأبناء وبنات عشائر العجارمة، اليوم السبت، الديوان الملكي الهاشمي، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، في خندق الوطن، ودعمهم لجميع مواقف الملك، ومساندين لهم في مسيرة التطوير والتحديث الوطني التي يقودها جلالته.



وحملت مضامين حديثهم وكلماتهم، رسالة حب ووفاء وفداء واعتزاز إلى جلالة الملك، وذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي استقبلهم في مضارب بني هاشم، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة الملك بهم وبمواقفهم الوطنية الشجاعة ودورهم في مسيرة البناء والتحديث.



واستهل العيسوي، حديثه أمام الحاضرين، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، وأبناء شعبه الأوفياء، باقٍ على العهد، قوي بإرادته، راسخ في مواقفه، وسيظل منيعًا أمام كل التحديات.

اضافة اعلان