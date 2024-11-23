العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن يوظف جميع إمكانياته السياسية والدبلوماسية؛ لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والطبية الكافية والمستدامة.



وأضاف العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويبذل كل ما بوسعه لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى مختلف المستويات، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، للتحرك الجاد لردع إسرائيل عن مواصلتها إرتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة ضمان إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والطبية.

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