العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

وأضاف العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويبذل كل ما بوسعه لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى مختلف المستويات، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، للتحرك الجاد لردع إسرائيل عن مواصلتها إرتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة ضمان إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والطبية.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقالوا "يحق لنا أن نتباهى بقيادتنا الهاشمية، وأن نفخر بهويتنا الأردنية".
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