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العيسوي: الجهود الملكية مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

خلال لقائه وفدين من أبناء عشائر العياصرة وممثلات عن جمعيات نشميات عباد
خلال لقائه وفدين من أبناء عشائر العياصرة وممثلات عن جمعيات نشميات عباد
الإثنين، 23-12-2024 03:21 م

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن مستمر ببذل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

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وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر العياصرة بمحافظة جرش، ووفدا من سيدات ممثلات عن جمعيات نشميات عباد.

 

بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، التي شهدها الأردن، خلال عهد جلالة الملك، والتي سارت بالأردن نحو بر الأمن والأمان، رغم التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة.

 وثمنوا مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مواقف جلالة الملك، ليست بغريبة عن الهاشميين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها وأمتهم.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأن الأردنيين، بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، هم الجنود الأوفياء في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وتعزيز منعته وحماية مسيرته.

 
gnews

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