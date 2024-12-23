العيسوي: الجهود الملكية مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن مستمر ببذل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

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وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر العياصرة بمحافظة جرش، ووفدا من سيدات ممثلات عن جمعيات نشميات عباد.