العيسوي: الجهود الملكية مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر العياصرة بمحافظة جرش، ووفدا من سيدات ممثلات عن جمعيات نشميات عباد.
وثمنوا مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مواقف جلالة الملك، ليست بغريبة عن الهاشميين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها وأمتهم.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأن الأردنيين، بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، هم الجنود الأوفياء في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وتعزيز منعته وحماية مسيرته.
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