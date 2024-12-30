العيسوي: القيادة الهاشمية بنت أردن العدل والحرية وصنعت تاريخ مجد بمواقفها العروبية والإنسانية

وأضاف العيسوي أن نهج جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاستشرافية الشاملة، تمضي بالأردن نحو مستقبل أفضل وأقوى لأبنائه وأمته.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في مسيرته التحديثية والتطويرية، ثابت على مواقفه العروبية والإسلامية، مدافعاً عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمحافظ على أمانة الوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا نسائيا من المتقاعدات العسكريات ونشميات لواء الجامعة، ووفدا من أبناء منطقة النزهة في محافظة إربد، في لقاءين منفصلين.
وثمنوا مواقف الأردن وجهود جلالة الملك البطولية والمشرفة لمساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي طالما كانت محط اهتمام ملوك الهاشميين.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حوله، داعمين لجميع مواقفه وحريصين على بناء أردن العز والكرامة، مستلهمين من جلالته الإصرار والعزيمة.
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