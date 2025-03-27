العيسوي: الملك يقود الأردن بثوابت لا تقبل المساومة وقيم راسخة لا تتبدل

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية الشباب للتنمية الثقافية.
وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في مشروع وطني يقوم على التحديث السياسي، والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، رغم ما يواجهه من تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك، مؤكدين أنهم سيبقون الجنود الاوفياء في خندق الوطن.
واستعرضوا في مداخلاتهم اهداف والبرامج التي تم تنفيذها من خلال الجمعية وشركائهم في مجالات متعددة، والتي في أغلبها تستهدف الشباب لتمكينهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.
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