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العيسوي: الملك يقود الأردن بثوابت لا تقبل المساومة وقيم راسخة لا تتبدل

خلال لقائه وفدا من جمعية الشباب للتنمية الثقافية
خلال لقائه وفدا من جمعية الشباب للتنمية الثقافية
 
الخميس، 27-03-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، يقود مسيرة تحديث شاملة ترتكز على قيم العدل والمساواة وسيادة القانون، رافعًا راية الأردن في المحافل الدولية كصوت للحق والاعتدال.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية الشباب للتنمية الثقافية.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في مشروع وطني يقوم على التحديث السياسي، والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، رغم ما يواجهه من تحديات إقليمية وضغوط اقتصادية.

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وفي مداخلاتهم، أكد المتحدثون عن دعمهم الكامل لتوجهات جلالة الملك ومواقفه، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن مصالح الأردن، وثوابت الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك، مؤكدين أنهم سيبقون الجنود الاوفياء في خندق الوطن.

واستعرضوا في مداخلاتهم اهداف والبرامج التي تم تنفيذها من خلال الجمعية وشركائهم في مجالات متعددة، والتي في أغلبها تستهدف الشباب لتمكينهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

 
gnews

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