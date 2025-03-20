العيسوي: ثبات المواقف الأردنية يعكس التزاماً راسخاً تجاه حقوق الأمة

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدًا من أبناء محافظة الزرقاء ووفدا من مبادرة نساء العلم والمعرفة، وذلك في لقاءين منفصلين. اضافة اعلان





وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابت في مواقفه الوطنية والقومية، ويواصل جهوده الحثيثة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي سيبقى حلها العادل والشامل أساس الاستقرار في المنطقة.



وشدد العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، على أن الأردن سيظل قوياً بوحدته الوطنية، وبقيادته الهاشمية الحكيمة، التي تؤمن بأهمية التصدي للتحديات بروح المسؤولية الجماعية.



من جهتهم عبر المتحدثون عن اعتزازهم وتقديرهم بجهود جلالة الملك الموصولة من أجل رفعة الوطن، مقدرين عاليا الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته.



وأعربوا عن فخرهم بمواقف جلالة الملك، ودوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتصدي للمشاريع الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها العربية، وقالوا "نعتز بالوطن وانجازاته ونفخر بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة".



وأكدوا أن الأردن، بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية، سيبقى قوياً في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرين إلى أن التحركات السياسية والدبلوماسية للمملكة تعكس التزاماً راسخاً في دعم حقوق الفلسطينيين.



