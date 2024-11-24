العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشيرة العنانزة بمحافظة عجلون، ووفدا من ممثلي المجتمع المحلي في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، في لقاءين منفصلين.



واستعرض العيسوي، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود المكثفة والمتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الأهل في قطاع غزة، ومساعيه المستمرة لتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة لهم بشكل كاف ومستدام.



وقال أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتلبية حقوقه وتطلعاته الوطنية، في الحرية والكرامة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

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