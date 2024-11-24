العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير

واستعرض العيسوي، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود المكثفة والمتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الأهل في قطاع غزة، ومساعيه المستمرة لتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة لهم بشكل كاف ومستدام.
وقال أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتلبية حقوقه وتطلعاته الوطنية، في الحرية والكرامة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
وقالوا "إن الأردن بقيادته الهاشمية، سيبقى رغم العواصف والتحديات، التي تمر بها المنطقة، حصنا منيعا، أمنا مستقرا، وسيدا حرا كريما".
وأضافوا أن مواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشرفة وشجاعة، وستبقى على الدوام مصدر فخر الأردنيين واعتزازهم.
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