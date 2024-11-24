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العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية
رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية
الأحد، 24-11-2024 04:10 م

الوكيل الإخباري-     التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشيرة العنانزة بمحافظة عجلون، ووفدا من ممثلي المجتمع المحلي في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، في لقاءين منفصلين.

واستعرض العيسوي، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود المكثفة والمتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الأهل في قطاع غزة، ومساعيه المستمرة لتأمين وصول المساعدات الفورية والعاجلة لهم بشكل كاف ومستدام.

وقال أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتلبية حقوقه وتطلعاته الوطنية، في الحرية والكرامة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

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بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية، باقون على العهد دوما خلف جلالة الملك، داعمين ومؤيدين لجميع مواقفه وجهوده، التي تمثل جميع الأردنيين.

وقالوا "إن الأردن بقيادته الهاشمية، سيبقى  رغم العواصف والتحديات، التي تمر بها المنطقة، حصنا منيعا، أمنا مستقرا، وسيدا حرا كريما".

وأضافوا أن مواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشرفة وشجاعة، وستبقى على الدوام مصدر فخر الأردنيين واعتزازهم.

 
gnews

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