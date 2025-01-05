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العيسوي: مواقف ورؤية الملك قدمت الأردن رمزا للسلام والعدالة والكرامة

خلال لقائه فعاليات شبابية وتطوعية
خلال لقائه فعاليات شبابية وتطوعية
الأحد، 05-01-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن النهضة التحديثية، التي يشهدها الأردن، تعكس مسيرة وطنية ملهمة، تقوم على رؤية حكيمة وقيادة هاشمية رشيدة.

وأضاف العيسوي أن الرؤية التحديثية ترتكز على قيم العدل والكرامة، وتعكس إرادة صلبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لجعل الأردن نموذجًا للتقدم والازدهار، متمسكا بهويته الوطنية الأردنية، في عالم مليء بالتحديات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا من فريق إدارة مؤسسة محافظتي التطوعية، ووفدا شبابيا من أبناء البادية الشمالية، خلال لقاءين منفصلين.

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بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة".

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك، في مختلف المجالات.

 وقالوا إن جلالة الملك بحكمته وحنكته، جعل الأردن واحة أمن واستقرار، في منطقة مليئة بالتحديات الأمنية والسياسية، مشيرين إلى أن تطلعات جلالة الملك ورؤيته المستقبلية، تبعث بالأمل لجميع الأردنيين.

 
gnews

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