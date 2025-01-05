العيسوي: مواقف ورؤية الملك قدمت الأردن رمزا للسلام والعدالة والكرامة

وأضاف العيسوي أن الرؤية التحديثية ترتكز على قيم العدل والكرامة، وتعكس إرادة صلبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لجعل الأردن نموذجًا للتقدم والازدهار، متمسكا بهويته الوطنية الأردنية، في عالم مليء بالتحديات.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا من فريق إدارة مؤسسة محافظتي التطوعية، ووفدا شبابيا من أبناء البادية الشمالية، خلال لقاءين منفصلين.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك، في مختلف المجالات.
وقالوا إن جلالة الملك بحكمته وحنكته، جعل الأردن واحة أمن واستقرار، في منطقة مليئة بالتحديات الأمنية والسياسية، مشيرين إلى أن تطلعات جلالة الملك ورؤيته المستقبلية، تبعث بالأمل لجميع الأردنيين.
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