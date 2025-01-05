العيسوي: مواقف ورؤية الملك قدمت الأردن رمزا للسلام والعدالة والكرامة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن النهضة التحديثية، التي يشهدها الأردن، تعكس مسيرة وطنية ملهمة، تقوم على رؤية حكيمة وقيادة هاشمية رشيدة.



وأضاف العيسوي أن الرؤية التحديثية ترتكز على قيم العدل والكرامة، وتعكس إرادة صلبة لجلالة الملك عبدالله الثاني، لجعل الأردن نموذجًا للتقدم والازدهار، متمسكا بهويته الوطنية الأردنية، في عالم مليء بالتحديات.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا من فريق إدارة مؤسسة محافظتي التطوعية، ووفدا شبابيا من أبناء البادية الشمالية، خلال لقاءين منفصلين.

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