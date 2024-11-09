العيسوي يؤكد أهمية الإعلام في إبراز رسالة الأردن ومواقفه تجاه فلسطين وأمته

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز رسالة الأردن النهضوية والإنسانية، والدفاع عن مواقفه الثابتة تجاه فلسطين وأمته، ومساندة ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التنمية والتحديث، ودعم جهود جلالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشدد العيسوي على أن الإعلام الوطني، يلعب دورا مؤثرا في تشكيل الوعي لدى الأجيال، وترسيخ ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها التاريخية الراسخة في وجدانهم.
واعتبروا إن النهج الملكي قاد الأردن، ليكون له حضورا إقليميا وعربيا وعالميا، متميزا، " وإننا نفاخر الدنيا بمواقف جلالة الملك(...) وأن الأردن محراب صلاة وأجراس كنائس، وسيبقى حرا أبيا بشيبه وشبابه ورجاله ونسائه وجيشه العربي وأجهزته الأمنية".
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة
-
"الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية
-
انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال
-
طلاب الطفيلة ووادي موسى يفتتحون منافسات "الشباب الآن" بعروض حول مواقع الإرث الثقافي
-
الأردنيون راضون عن نتائج الانتخابات النيابية 2024
-
الديوان الملكي يعزي آل الشريقي والقاسم
-
من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان صادر عن إدارة الترخيص
-
من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.. إعلان مهم من الوطني للمناهج