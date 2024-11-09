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العيسوي يؤكد أهمية الإعلام في إبراز رسالة الأردن ومواقفه تجاه فلسطين وأمته

رئيس الديوان الملكي يلتقي مجموعة القلعة الإعلامية
رئيس الديوان الملكي يلتقي مجموعة القلعة الإعلامية
السبت، 09-11-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي وفدا من مجموعة "القلعة نيوز الإعلامية".

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز رسالة الأردن النهضوية والإنسانية، والدفاع عن مواقفه الثابتة تجاه فلسطين وأمته، ومساندة ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التنمية والتحديث، ودعم جهود جلالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 وشدد العيسوي على أن الإعلام الوطني، يلعب دورا مؤثرا في تشكيل الوعي لدى الأجيال، وترسيخ ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها التاريخية الراسخة في وجدانهم.

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 من جهتهم، ثمن المتحدثون، في مداخلاتهم، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك التي يبذلها لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني.

واعتبروا إن النهج الملكي قاد الأردن، ليكون له حضورا إقليميا وعربيا وعالميا، متميزا، " وإننا نفاخر الدنيا بمواقف جلالة الملك(...) وأن الأردن محراب صلاة وأجراس كنائس، وسيبقى حرا أبيا بشيبه وشبابه ورجاله ونسائه وجيشه العربي وأجهزته الأمنية".

 
gnews

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