العيسوي يؤكد أهمية الإعلام في إبراز رسالة الأردن ومواقفه تجاه فلسطين وأمته

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي وفدا من مجموعة "القلعة نيوز الإعلامية".



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز رسالة الأردن النهضوية والإنسانية، والدفاع عن مواقفه الثابتة تجاه فلسطين وأمته، ومساندة ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التنمية والتحديث، ودعم جهود جلالته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وشدد العيسوي على أن الإعلام الوطني، يلعب دورا مؤثرا في تشكيل الوعي لدى الأجيال، وترسيخ ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها التاريخية الراسخة في وجدانهم.

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