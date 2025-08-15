العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

كما زار العيسوي مدير الدفاع المدني الأسبق اللواء عبدالله الحمادنة في منزله بضاحية الرشيد، للاطمئنان على صحته بعد وعكة صحية ألمّت به، ناقلًا له تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.
-
