العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أمس الخميس، الوزير ورئيس الديوان الملكي الأسبق رياض أبو كركي في منزله بمنطقة الكرسي، حيث اطمأن على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية، ناقلًا له تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بموفور الصحة والعافية. اضافة اعلان





كما زار العيسوي مدير الدفاع المدني الأسبق اللواء عبدالله الحمادنة في منزله بضاحية الرشيد، للاطمئنان على صحته بعد وعكة صحية ألمّت به، ناقلًا له تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.





