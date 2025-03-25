العيسوي يعزي عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان

10:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725308 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان والحويان. اضافة اعلان







ففي منطقة الكمشة، بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمود إبراهيم الزواهرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزواهرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم النائب الأسبق و اللواء المتقاعد المرحوم هاشم القيسي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القيسي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.





كما نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور معن حنا الخيطان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخيطان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ربيع عيد المطلق الحويان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد،إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحويان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.