العيسوي يعزي عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان

ففي منطقة الكمشة، بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمود إبراهيم الزواهرة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزواهرة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم النائب الأسبق و اللواء المتقاعد المرحوم هاشم القيسي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القيسي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور معن حنا الخيطان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخيطان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ربيع عيد المطلق الحويان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد،إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحويان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
نشاط تجاري ملحوظ في أسواق المفرق قبيل عيد الفطر
-
الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن
-
تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج
-
صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1316 حادثًا خلال 24 ساعة
-
الأمن العام : إحالة مديري أربعة حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء
-
الأوقاف تعلن عن برنامجها الموحد لإحياء ليلة القدر