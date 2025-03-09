العيسوي يعزي عشائر القاضي و عناب والعربيات

ففي منطقة حوشا. بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاجة شيخة سعود القاضي، أرملة المرحوم فارس محمد القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة القاضي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي محافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد مظهر عناب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل آل عناب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة العربيات بوفاة عاطف عبدالكريم العربيات.
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