العيسوي يعزي عشيرة الحياري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم عشيرة الحياري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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