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العيسوي يعزي عشيرة الحياري

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري




 

الخميس، 08-08-2024 05:52 م
الوكيل الإخباري-   - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الحياري، بوفاة القاضي هاني عبدالرحيم الحياري.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم عشيرة الحياري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
gnews

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