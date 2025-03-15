العيسوي يعزي عشيرة الدرادكة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الدرادكة بوفاة الحاجة علياء عقلة الدرادكة، زوجة الحاج علي أحمد الدرادكة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الدرادكة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.