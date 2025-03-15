 
السبت 2025-03-15 11:31 م
 




            

        








    

        

        

            العيسوي يعزي عشيرة الدرادكة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                العيسوي
            
                

                    العيسوي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        09:58 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الدرادكة بوفاة الحاجة علياء عقلة الدرادكة، زوجة الحاج علي أحمد الدرادكة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الدرادكة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
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                                الرئيس اللبناني جوزيف عون
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                                مديرية الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان صادر عن مديرية الأمن العام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علما السعودية وإندونيسيا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            بعد 20 عاما من الحظر.. إندونيسيا تسعى إلى إعادة عمالتها إلى السعودية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تصاعد الغبار من موقع الضربات الجوية في صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب يعلن شن ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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