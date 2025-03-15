العيسوي يعزي عشيرة الدرادكة

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الدرادكة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أمانة عمان تتلف 9 آلاف لتر عصائر في الأسبوع الثاني من رمضان
-
وفد من مجلس التطوير التربوي لمدارس كفرسوم يلتقي وزير التربية
-
انعقاد المجلس العلمي الهاشمي في مأدبا
-
الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غدا
-
الطيران المدني: تسيير رحلة جوية تجريبية لتقييم أمن وسلامة مطار حلب
-
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين