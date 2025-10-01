العيسوي يعزي عشيرة الردايدة

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الردايدة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
