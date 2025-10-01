العيسوي يعزي عشيرة الردايدة

04:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748227 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الردايدة، بوفاة المرحوم محمد سطعان الحسن الردايدة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الردايدة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.