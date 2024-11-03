الفناطسة: خطة الاتحاد تسعى لتفعيل دور الشباب في العمل النقابي

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، اجتماعها الأول، أمس السبت 02/11/2024 ، برئاسة رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، وحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك بعد إعادة تشكيلها ضمن الدورة النقابية الحالية. اضافة اعلان





وقال الفناطسة، خلال كلمة له، إن للشباب دور محوري في بناء المجتمع، وهم الركيزة الأساسية في العمل النقابي، وتفعيل دور الشباب في النقابات العمالية، ضرورة وأولوية لدى الاتحاد، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين.



وأوضح الفناطسة، المهام المناطة باللجنة والواجبات المكلفة بها، في إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية، وإعادة الهيكلة التي تهدف إلى النهوض بالاتحاد وتعزيز دوره على الصعيد الوطني.



بدوره، أكد رئيس اللجنة م. المنتصر بالله المعايطة، أهمية دور الشباب النقابي في كافة ميادين العمل العام، إذ أنهم عماد العمل النقابي، والشريحة القادرة على صناعة التأثير الايجابي، بما يحقق المصلحة العامة للعمال، والتي تنسجم مع تطلعات الاتحاد استنادا إلى الخطة الطموحة التي تحكم عمله، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بهدف تفعيل اللجنة في المرحلة القادمة.



وناقش الحضور خلال الاجتماع، خطة عمل اللجنة ضمن الصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي للإتحاد العام لنقابات عمال الاردن، وترتيب آليات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم أهدافها، إلى جانب التخطيط لورشات عمل تتناول حقوق العمال وواجباتهم، وقانوني العمل والضمان الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل.



وأكد الحضور، أهمية تفعيل دور الشباب في النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، من خلال التواصل مع العاملين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومواقع العمل، ورفع كفاءة العمال بالتدريب والورشات التوعوية حول العمل النقابي.



وتضم اللجنة التي يرأسها م. المنتصر بالله ياسين المعايطة، كلا من اسامة حامد عيد المحيسن ( نائب الرئيس)، صالح محمد صالح العمايرة، رؤى مؤيد الوحيدي، م.باسل عدنان ابراهيم السعودي، اسراء محمد هلال الفاعوري، م. بتول اشرف سليمان المجالي (أمين سر اللجنة )، مروان امين عبد الرحمن.