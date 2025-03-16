القبض على شخص أساء لرقيب سير وظهر في فيديو جرى تداوله

الوكيل الإخباري- ألقى العاملون في الأمن الوقائي، القبض على شخص أساء لأحد رقباء السير في فيديو جرى تداوله.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد للعاملين في الأمن الوقائي فيديو جرى تداوله ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بقيادة مركبته وتصوير أحد رقباء السير وسبه وشتمه أثناء ذلك.