القبض على شخص أساء لرقيب سير وظهر في فيديو جرى تداوله

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد للعاملين في الأمن الوقائي فيديو جرى تداوله ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بقيادة مركبته وتصوير أحد رقباء السير وسبه وشتمه أثناء ذلك.
وأكد أنه تم من خلال التحقيقات تحديد هوية ذلك الشخص وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه.
وشدد الناطق الإعلامي أنه لن يتم التهاون مع من يحاول المساس أو الإساءة لرجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم ومهامهم الرسمية مقدماً الشكر لكافة أبناء المجتمع الأردني الذين أبدوا من خلال تواصلهم مع مديرية الأمن العام رفضهم واستنكارهم لمثل هذه التصرفات المسيئة بحق رجال الأمن العام.
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