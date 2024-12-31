القبض على 12 مروجاً وتاجراً للمخدرات من بينهم مصنفان خطران

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الثلاثاء، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 6 قضايا في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على 12 شخصاً وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أولى وأبرز تلك القضايا كانت حملة أمنيّة نفذتها قوة مشتركة ضمن مناطق البادية الوسطى على مجموعة من الأشخاص من المتورطين بقضايا الاتجار والترويج أُلقي القبض على أربعة أشخاص وضبط بحوزتهم كمّيات متفرقة من المواد المخدرة والأسلحة النارية .



وفي غرب البلقاء دوهم تاجر للمخدرات بعد أن ألقي القبض على ثلاثة مروجين يقومون بالعمل لصالحه بترويج وبيع المخدارت وضبط بحوزته 4000 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش كما وتم في قضية أخرى في غرب البلقاء تحديد مكان وجود مطلوب بقضايا المخدرات ومصنف بالخطر والمسلح، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري.