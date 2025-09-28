الأحد 2025-09-28 08:59 م
 

القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

ل
أرشيفية
 
الأحد، 28-09-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، نتائج طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2025-2026، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة.

اضافة اعلان

 

علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر)، كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.


وقامت وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي: 
https://www.admhec.gov.jo/AdmAklUnivTransResults.aspx

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي

وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

أخبار محلية وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

ل

أخبار محلية القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

ن

أخبار محلية "صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي

اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

عربي ودولي اعلام عبري: نتنياهو في حالة من الهستيريا أصابت قبل لقاء ترامب

ن

عربي ودولي مصر تفوز بمنصب دولي رفيع

حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

أخبار محلية حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

ل

أسواق ومال العراق.. صادرت النفط سجلت 3.5 مليون برميل يوميا



 
 





الأكثر مشاهدة