القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر

وقامت وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/AdmAklUnivTransResults.aspx
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي
-
وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي
-
"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي
-
حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا
-
بحث تعزيز برامج التايكواندو في المراكز الشبابية
-
أمين عام الثقافة: الأردن سباق بإقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
-
وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة
-
هام لطلبة ومحاضري مادة العلوم العسكرية والمواطنة