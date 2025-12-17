أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

ويأتي هذا الحدث ليمنح الجماهير فرصة متابعة النهائي وسط تنظيم احترافي، وصوتيات عالية الجودة، وأجواء تفاعلية تنقل إحساس المدرجات إلى قلب العاصمة، ما يجعل من مسرح ذا دومين الوجهة المثالية لمتابعة هذا الحدث الكروي المرتقب.
ودعت الجهة المنظمة الجمهور إلى المسارعة بالحجز والاستعداد لليلة رياضية مميزة مليئة بالحماس والتشويق.
📞 للحجز والاستفسار: 0792211000
