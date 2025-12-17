الأربعاء 2025-12-17 05:35 م

أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

الأربعاء، 17-12-2025 05:19 م
الوكيل الإخباري-  تستعد العاصمة عمّان لحدث رياضي استثنائي، حيث يستضيف مسرح ذا دومين في بيزنس بارك عرض المباراة النهائية لكأس العرب على أكبر شاشة عرض في عمّان، ضمن أجواء حماسية وتجربة مشاهدة فريدة لعشّاق كرة القدم.اضافة اعلان


ويأتي هذا الحدث ليمنح الجماهير فرصة متابعة النهائي وسط تنظيم احترافي، وصوتيات عالية الجودة، وأجواء تفاعلية تنقل إحساس المدرجات إلى قلب العاصمة، ما يجعل من مسرح ذا دومين الوجهة المثالية لمتابعة هذا الحدث الكروي المرتقب.

ودعت الجهة المنظمة الجمهور إلى المسارعة بالحجز والاستعداد لليلة رياضية مميزة مليئة بالحماس والتشويق.

📞 للحجز والاستفسار: 0792211000
 
 


أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك

