القضاة : خطط تطوير برامج دعم الصناعة وفرت 3227 فرصة عمل

وأضاف المهندس القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصندوق حقق نتائج إيجابية ملموسة في جولة برامجه الأولى، من خلال تعزيز القدرات التصديرية والتطويرية للشركات الصناعية الأردنية، وتوليد آلاف فرص العمل، خاصة للنساء.
وأشار إلى استفادة 368 شركة من أصل 1400 تقدمت بطلبات، خلال الجولة الأولى من البرامج الأربعة للصندوق، هي: برنامج الحوافز المبني على المخرجات،
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