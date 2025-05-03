القضاة : خطط تطوير برامج دعم الصناعة وفرت 3227 فرصة عمل

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن تطبيق خطط التطوير التابعة لبرامج صندوق دعم الصناعة؛ أسهمت بتوفير 3227 فرصة عمل جديدة للأردنيين، بزيادة نسبتها 19 بالمئة، منها 1138 فرصة عمل للسيدات بنسبة نمو بلغت 25 بالمئة.

اضافة اعلان



وأضاف المهندس القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصندوق حقق نتائج إيجابية ملموسة في جولة برامجه الأولى، من خلال تعزيز القدرات التصديرية والتطويرية للشركات الصناعية الأردنية، وتوليد آلاف فرص العمل، خاصة للنساء.