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القوات المسلحة تعلن المستحقين لـ"الإسكان العسكري" - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 11:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد).

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ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 8/9/2024 للحصول على القرض.

 

وتالياً الأسماء عبر موقعنا :

 

https://www.jaf.mil.jo/FilestemplateC/6053e6bb-b4aa-4f39-9209-e3f35b0408e8.pdf?fbclid=IwY2xjawE_pSBleHRuA2FlbQIxMAABHcxAgqVyX1ufD-o1LL9R1NxU_ydcRaXJNKaNKBseACcCwLtGCHWSLp_qXg_aem_EZ_4s0rY7e5Old33Cq6D8g

https://www.jaf.mil.jo/FilestemplateC/2a8edbc8-f650-45f6-b627-2c0bd1c67d67.pdf?fbclid=IwY2xjawE_pUZleHRuA2FlbQIxMAABHWuqPQOHvR2-EzwMkUYcvc8P4vXS95tOWk6XHMAzeoztg6cZitOEHowyrA_aem_ny1siwtN-0PTtLu8VSEvoA

 
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