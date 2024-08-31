القوات المسلحة تعلن المستحقين لـ"الإسكان العسكري" - أسماء

ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 8/9/2024 للحصول على القرض.
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