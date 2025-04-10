اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية تعقد اجتماعها الثاني

الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية برئاسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اجتماعها الثاني بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية والدولية المعنية بقطاعات الصحة والبيانات والتحول الرقمي.

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وبحسب بيان المركز الوطني اليوم الخميس، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، أهمية هذا الجهد الوطني التشاركي الذي يعكس حرص جميع الجهات على بناء نظام صحي متكامل وقائم على أسس علمية وتنظيمية تسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة وتحسين جودة الخدمات الصحية في الأردن، مثمنا جهود أعضاء اللجنة في دعم مسيرة الحوكمة وتحديث البيانات الصحية.