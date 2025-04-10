اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية تعقد اجتماعها الثاني

وبحسب بيان المركز الوطني اليوم الخميس، أكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، أهمية هذا الجهد الوطني التشاركي الذي يعكس حرص جميع الجهات على بناء نظام صحي متكامل وقائم على أسس علمية وتنظيمية تسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة وتحسين جودة الخدمات الصحية في الأردن، مثمنا جهود أعضاء اللجنة في دعم مسيرة الحوكمة وتحديث البيانات الصحية.
من جهتها، عرضت مديرة تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز المهندسة فاطمة حماد خطوات تشكيل اللجنة والأهداف الرئيسية للجنة الوطنية لحوكمة البيانات الصحية ورؤيتها المستقبلية التي تعد خطوات أساسية نحو بناء نظام وطني موحد، عالي الجودة ومواكب للمستقبل بمشاركة جميع القطاعات والمؤسسات والشركاء في الأردن.
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