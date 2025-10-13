الإثنين 2025-10-13 10:55 ص
 

الاحتلال يستدعي أهالي الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم للتحقيق

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
 
الإثنين، 13-10-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، عائلات العديد من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، ضمن اتفاق وقف اطلاق النار، إلى مركز تحقيق غرب مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وبدأت صباح الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبحسب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة على دفعتين ويبلغ عددهم 20 شخصا، إضافة إلى تسليم 28 جثة، تدريجيا، بحسب التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

في المقابل تفرج سلطات الاحتلال عن 250 أسيرا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، و1718 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
 
 
