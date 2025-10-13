فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا يوثق لحظة وفاة المغني الشعبي يُكسل قادر (47 عاماً) إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء غنائه في حفل زفاف بأحد أقاربه في بلدة جمليك بمحافظة بورصا.

كان قادر قد حضر الزفاف لمشاركة العروسين فرحتهما، وصعد للمسرح ليغني كـ"لفتة جميلة" للعائلة، قبل أن يسقط فجأة وسط دهشة الحضور.



حاول المدعوون تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الإسعاف التي نقلته بسرعة إلى مستشفى جمليك الحكومي، لكن الأطباء أعلنوا وفاته بعد محاولات فاشلة لإنعاشه.



السلطات التركية فتحت تحقيقاً في الحادث الذي أثار حزناً واسعاً بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde akrabasının düğününde sahneye çıkan yöresel sanatçı Yüksel Kader (47), şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ajMQ1IU2jG October 12, 2025