فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

كان قادر قد حضر الزفاف لمشاركة العروسين فرحتهما، وصعد للمسرح ليغني كـ"لفتة جميلة" للعائلة، قبل أن يسقط فجأة وسط دهشة الحضور.
حاول المدعوون تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الإسعاف التي نقلته بسرعة إلى مستشفى جمليك الحكومي، لكن الأطباء أعلنوا وفاته بعد محاولات فاشلة لإنعاشه.
السلطات التركية فتحت تحقيقاً في الحادث الذي أثار حزناً واسعاً بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.
-
أخبار متعلقة
-
رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو
-
أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي
-
تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم
-
غياب تكريم حسن يوسف يغضب نجله.. ما علاقة تامر حسني؟
-
نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية
-
في ذكرى ميلاده.. لماذا ما زال عمرو دياب في الصدارة بعد أكثر من 30 عاماً؟
-
وفاة مخرج مصري مشهور
-
مشاجرة حادّة في تسجيل مسرّب منسوب لوائل كفوري وشانا عبود - فيديو