اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

05:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742916 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين، والتي عقدت في مدرسة تدريب قوات الدرك /الكفرين. اضافة اعلان





واستعرض اللواء المعايطة خلال مراسم التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي بكفاءة عالية عكست مستوى الحرفية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.



واشتملت الدورة التدريبية على عدد من البرامج النظرية والعملية المكثفة التي تناولت الجوانب الشرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.



وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.