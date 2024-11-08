المئات ينظمون مسيرة تضامنية مع فلسطين ولبنان بعمان

الوكيل الإخباري- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم في وسط البلد بعمان مسيرة تضامنية مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني بمشاركة مئات المواطنين.

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وندّد المشاركون بالهجمة العدائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف قطاع غزة ولبنان، والتي أتت على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.