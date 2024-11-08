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المئات ينظمون مسيرة تضامنية مع فلسطين ولبنان بعمان

قصف على غزة
غزة
الجمعة، 08-11-2024 04:06 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم في وسط البلد بعمان مسيرة تضامنية مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني بمشاركة مئات المواطنين.

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وندّد المشاركون بالهجمة العدائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف قطاع غزة ولبنان، والتي أتت على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.


ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فعّال ضد العدوان الإسرائيلي، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.

 
gnews

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