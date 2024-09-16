المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

وقال قائد قوة المستشفى: "استكمالاً لدور المستشفى الإنساني والإغاثي، والذي يجسد مبادئ وقيم القوات المسلحة الأردنية، قمنا بتجهيز 300 طرد خيري تضمنت مواد غذائية، ليتم توزيعها للأهل في شمال قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، مضيفاً أن قرابة 1500 فلسطيني سيستفيدون من الطرود التي قدمتها إدارة المستشفى الميداني الأردني، ومن الجدير بالذكر أن ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لكنيسة دير اللاتين أحد الشرائح المستفيدة من هذه المساعدات.
من جانبهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وطبي تجاه القطاع.
يشار إلى ان المستشفى الميداني الأردني شمال غزة، قدم خدماته الطبية والعلاجية لنحو 3506641 مراجع منذ انطلاقة تأسيسه من عام 2009.
-
أخبار متعلقة
-
964 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في إربد اليوم
-
الأمير فيصل بن الحسين يترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية
-
فاعليات في الكرك تستذكر المولد النبوي الشريف الذي صنع تاريخ الأمة
-
القوات المسلحة ترسل عيادتي تركيب أطراف اصطناعية لمصابي غزة
-
بلدية عجلون الكبرى تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء
-
صحيفة عبرية: إسرائيل تشيد خندقا على طول الحدود مع الأردن
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين
-
من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان