المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية

ومنذ انطلاق عمل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 (خان يونس) في شهر تموز العام الحالي، استقبلت طواقمه الطبية 30.226 مراجعاً، فيما أُجريت 1.647عملية جراحية كبرى وصغرى، ودخول 665 حالة استدعت تدخلاً جراحياً، إذ يضم المستشفى 36 سريراً، وغرفتي عمليات، بالإضافة إلى وحدة عناية حثيثة (ICU).
وفي الشمال، يواصل المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة/83 منذ بدء مهمته في 12 آب الماضي، أداء دوره الإنساني، حيث استقبل 12,623 مراجعاً، مقدماً خدماته الطبية المتكاملة شملت الإسعافات الطارئة، الجراحة، عيادة العظام، الأسنان، الباطنية، طب الأطفال والنسائية، إضافة إلى أقسام الطوارئ والمختبر وقسم الأشعة، إذ يحتوي المستشفى على 40 سريرا، تسهم بدعم الجهود الطبية بالرغم من حجم الجهد المبذول وارتفاع الكثافة السكانية وحاجة الأهالي للعلاج.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين
-
العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان
-
"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية
-
بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة
-
اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي
-
محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس
-
بلدية إربد تطرح عطاء لتعبيد طرق بقيمة 748 ألف دينار