المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية

الوكيل الإخباري- تواصل المستشفيات الميدانية الأردنية شمال وجنوب القطاع تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للأهالي، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضتها الحرب في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ترجمة ً للتوجيهات الملكية السامية بدعمهم في مختلف الظروف.

ومنذ انطلاق عمل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 (خان يونس) في شهر تموز العام الحالي، استقبلت طواقمه الطبية 30.226 مراجعاً، فيما أُجريت 1.647عملية جراحية كبرى وصغرى، ودخول 665 حالة استدعت تدخلاً جراحياً، إذ يضم المستشفى 36 سريراً، وغرفتي عمليات، بالإضافة إلى وحدة عناية حثيثة (ICU).