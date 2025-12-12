كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة؟

08:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756997 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الجمعة، مدعومة بتوقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رهانات التشديد النقدي في السوق، بينما حامت الفضة قرب الذروة القياسية التي سجلتها أمس. اضافة اعلان





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4275.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 تشرين الأول الخميس.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4306.20 دولارات.



ويتجه الدولار لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وأصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، وسط حالة من الانقسام، قراره الثالث هذا العام بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ورأى المستثمرون أن بيانه وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي، مع إشارة المسؤولين إلى أن أي خفض آخر سيستند إلى علامات أوضح على انحسار التضخم وتباطؤ سوق العمل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 63.84 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولارا الخميس، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.2%.



وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

تم نسخ الرابط





