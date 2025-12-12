الجمعة 2025-12-12 10:31 ص

كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة؟

سبائك ذهب وفضة
سبائك ذهب وفضة
الجمعة، 12-12-2025 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الجمعة، مدعومة بتوقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رهانات التشديد النقدي في السوق، بينما حامت الفضة قرب الذروة القياسية التي سجلتها أمس.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4275.44 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 تشرين الأول الخميس.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4306.20 دولارات.

ويتجه الدولار لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، وسط حالة من الانقسام، قراره الثالث هذا العام بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ورأى المستثمرون أن بيانه وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي، مع إشارة المسؤولين إلى أن أي خفض آخر سيستند إلى علامات أوضح على انحسار التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 63.84 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولارا الخميس، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.2%.

وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فلسطينيون يحتمون في مخيم خيام في مدينة غزة

فلسطين 9 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة

الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط احتمالات خفض الفائدة في 2026

أسواق ومال الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط احتمالات خفض الفائدة في 2026

موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا

عربي ودولي موجة الإنفلونزا تضرب مستشفيات إنجلترا

منزل مكون من طابقين في الشونة الشمالية، إثر تعرض أجزاء منه للانهيار

أخبار محلية إخلاء منزل تعرض لانهيار جزئي في الشونة الشمالية

جهاز رصد يظهر نشاطا زلزاليا

عربي ودولي زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 12-12-2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا



 




الأكثر مشاهدة