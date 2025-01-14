 
الثلاثاء 2025-01-14 05:19 م
 

"المستقلة للانتخاب" بدء صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 14-01-2025 04:54 م
الوكيل الإخباري-   أكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن الهيئة بدأت اليوم الثلاثاء بصرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية بناء على النتائج التي حققتها في انتخابات مجلس النواب العشرين لعام 2024. اضافة اعلان


وأوضح أبو زيد بأن تقديم موعد صرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية جاء استنادا لقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المستند إلى مخاطبات الأحزاب التي كانت تطلب من خلالها صرف تلك المستحقات لتغطية الالتزامات المستحقة عليها بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول الماضي. 

حيث بيّن بأن إجمالي المبالغ المستحقة لتلك الاحزاب بلغت (مليون و 102 ألف دينار)، وسيتم صرف (50%) من المستحقات الحزبية بموجب نظام المساهمة المالية (رقم 15 لسنة 2023 ) على أن يتم صرف الـ(50%) المتبقية في موعدها من شهر حزيران المقبل. 

وأكد أمين السجل بأن (20) حزباً من أصل (38) حزبا مرخصا ستحصل على الدعم،مشيرا إلى أن المبالغ المستحقة  للأحزاب جاء وفقاً لعدد الأحزاب التي تجاوزت نصف نسبة الحسم (العتبة) التي نص عليها قانون الانتخاب (رقم 4 لسنة 2022)،إضافة الى عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها كل حزب .
 
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