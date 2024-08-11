المستقلة للانتخاب تلتقي مفوضي وممثلي القوائم المحلية في إقليم الجنوب

وحضر اللقاءات الدكتور رائد سامي العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والدكتور عواد الكرادشة امين عام الهيئة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية، بالاضافة الى رؤساء لجان الانتخاب في دوائر إقليم الجنوب.
وأكد العدوان على مراعاة الهيئة لأسس العدالة والمساواة، في جميع مراحل العملية الانتخابية.
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