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المستقلة للانتخاب تلتقي مفوضي وممثلي القوائم المحلية في إقليم الجنوب

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الأحد، 11-08-2024 09:39 م
الوكيل الإخباري-   ضمن سلسلة من اللقاءات والتي تعقدها الهيئة المستقلة للانتخاب  استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب  ٢٠٢٤ التقت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق المالي للقوائم المترشحة في الهيئة المستقلة للانتخاب، مفوضي وممثلي القوائم المحلية المترشحة في الدوائر الانتخابية في إقليم الجنوب والتي شملت الكرك والطفيلة ومعان والعقبة والبادية الجنوبية.

وحضر اللقاءات الدكتور رائد سامي العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والدكتور عواد الكرادشة  امين عام الهيئة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية، بالاضافة الى رؤساء لجان الانتخاب في دوائر إقليم الجنوب. 

وأكد العدوان على مراعاة الهيئة لأسس العدالة والمساواة، في  جميع مراحل العملية الانتخابية.
gnews

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