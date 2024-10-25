المعابر الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة كلياً بالاتجاهين غدا السبت

يشار أن معبر الكرامة (حسب التسمية الفلسطينية) جسر يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن ويبعد عن عمّان 60 كم وعن أريحا 5 كم، على ارتفاع 273 متر تحت مستوى سطح البحر، ويستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية.
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