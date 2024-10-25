 
الجمعة 2024-10-25 10:47 م
 

المعابر الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة كلياً بالاتجاهين غدا السبت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 09:46 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن  اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل  امام المسافرين في كلا الاتجاهين يوم غدا السبت  .

 يشار أن معبر الكرامة (حسب التسمية الفلسطينية)  جسر يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن ويبعد عن عمّان 60 كم وعن أريحا 5 كم، على ارتفاع 273 متر تحت مستوى سطح البحر، ويستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية.

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