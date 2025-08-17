المعهد القضائي يعلن عن بدء مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26

وبحسب بيان المعهد، سيتم استقبال الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد القضائي على رابط المعهد القضائي الاردني بحيث يتم اختيار رابط مسابقة القبول من قائمة دبلوم المعهد القضائي، أو من خلال الرابط المباشر لاستقبال طلبات المسابقة Login على أن تتوافر بالمتقدم الشروط التي تم ذكرها في الإعلان.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات
-
مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء
-
إطلاق جلسات عمل قطاعية في 23 آب لإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي
-
وزارة العمل تطلق الدليل الارشادي للسلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي
-
الطاقة: افتتاح أول محطة لتعبئة غاز الشاحنات والمركبات من غاز الريشة الأربعاء
-
التعليم العالي: بدء التقديم لمكرمة أبناء العشائر في الجامعات - رابط
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
"شرق عمان" تطلق خدمات وحدة دعم التشغيل المستحدثة