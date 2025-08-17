المعهد القضائي يعلن عن بدء مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26

الوكيل الإخباري- أعلن المعهد القضائي الأردني عن البدء باستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالمشاركة في مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26 للعام الدراسي 2025/2026 اعتبارا من صباح اليوم الأحد ولغاية مساء الأحد 31 آب.

