المعهد القضائي يعلن عن بدء مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26

الوكيل الإخباري-    أعلن المعهد القضائي الأردني عن البدء باستقبال طلبات التسجيل للراغبين بالمشاركة في مسابقة القبول في برنامج الدبلوم للفوج الـ26 للعام الدراسي 2025/2026 اعتبارا من صباح اليوم الأحد ولغاية مساء الأحد 31 آب.

وبحسب بيان المعهد، سيتم استقبال الطلبات إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد القضائي على رابط  المعهد القضائي الاردني   بحيث يتم اختيار رابط مسابقة القبول من قائمة دبلوم المعهد القضائي، أو من خلال الرابط المباشر لاستقبال طلبات المسابقة Login على أن تتوافر بالمتقدم الشروط التي تم ذكرها في الإعلان.

 
 
