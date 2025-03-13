المفرق: إجراءات لديمومة استمرارية قطاع النقل خلال رمضان

وأضاف الشمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن الهيئة وفرت ما يقارب 80 حافلة متوسطة النقل في المفرق والبادية الشمالية على امتدادها الجغرافي مرورًا في شارع بغداد وجابر الدولي وصولًا إلى المناطق البعيدة والأطراف مع مراعاة أهمية مزامنة توقيت العمل والانطلاق خلال شهر رمضان المبارك، لما له من خصوصية وبرامجية؛ بهدف توفير الخدمات للمواطنين وديمومة قطاع النقل وحركة الحافلات من وإلى مراكز الانطلاق بشكل منتظم.
وأشار الشمري إلى أن المواطنين في مناطق البادية والأرياف يصلون إلى أماكن اصطفاف الحافلات بشكل نسبي وقت الذروة الصباحية، لافتًا أن مكتب الهيئة اتخذ هذه الإجراءات لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم لا سيما وأن المكتب يعمل، وفقًا لمعايير الجودة والسلامة المرورية مع الأمن العام والبلديات والدوائر والمؤسسات.
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