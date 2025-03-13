المفرق: إجراءات لديمومة استمرارية قطاع النقل خلال رمضان

الوكيل الإخباري- قال مدير هيئه قطاع تنظيم النقل البري في المفرق علي الشمري، إن مكتب الهيئة اتخذ مجموعة من الإجراءات والخطط لاستمرارية عمل قطاع النقل خلال شهر رمضان المبارك في المفرق والبادية الشمالية وتسهيل عملية التنقل والوصول إلى المناطق السكانية.

اضافة اعلان



وأضاف الشمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن الهيئة وفرت ما يقارب 80 حافلة متوسطة النقل في المفرق والبادية الشمالية على امتدادها الجغرافي مرورًا في شارع بغداد وجابر الدولي وصولًا إلى المناطق البعيدة والأطراف مع مراعاة أهمية مزامنة توقيت العمل والانطلاق خلال شهر رمضان المبارك، لما له من خصوصية وبرامجية؛ بهدف توفير الخدمات للمواطنين وديمومة قطاع النقل وحركة الحافلات من وإلى مراكز الانطلاق بشكل منتظم.