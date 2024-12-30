المفرق: البدء بصيانة وإعادة تأهيل خطوط المياه في قضاء حوشا

وقال رئيس قسم التشغيل في الإدارة المهندس عبدالله عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن كلفة تنفيذ المشروع بلغت 76 ألف دينار من مخصصات موازنة مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أن أعمال المشروع تشمل استبدال وصيانة خطوط المياه التالفة وتمديد خطوط مياه لعدد من المشتركين خارج حدود تنظيم البلدية إضافة إلى إعادة تأهيل المحابس والربطات، لاسيما في مناطق الحمراء والسويلمة والدندنية.
وأضاف أنه تم يوم أمس الأحد، تشغيل بئر مياه السويلمة رقم 5 في أعقاب تعطل كيبل ولوحة البئر وإجراء أعمال التصليح اللازمة، مبينا أن كمية ضخ المياه من البئر تبلغ 25 مترا مكعبا في الساعة باتجاه محطة السويلمة التي تغذي منطقتي الحمراء والسويلمة بالمياه.
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