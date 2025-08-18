الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

الوكيل الإخباري- خلال جولة لها في مدينة السلط الاثنين، زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله جمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنية التي تعمل في مجالات التدريب والتوعية وتقديم برامج المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة، والتمكين الاقتصادي لنساء المنطقة.

والتقت جلالتها خلال الزيارة مع رئيسة الجمعية فاطمة النسور بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من المنتسبات واستمعت إلى شرح عن أنشطة الجمعية وبرامجها.



وفي ساحة العين وسط المدينة، اطلعت جلالتها على مشروع بيت خيرات السلط والتقت مع مؤسسته ثائرة عربيات التي قدمت لجلالتها نبذة عن مشروعها المعني بالحفاظ على التراث والترويج للحرف المحلية والتي منها تهديب الشماغ الذي يعدّ من الحرف التقليدية الأردنية.



وتبادلت جلالتها الحديث مع مستفيدات من التدريبات التي يقدمها المشروع لتطوير المهارات وتوفير فرص عمل بالشراكة مع جمعيات ومنظمات محليةوتسويق منتجاتها.