الملكة رانيا العبدالله تفتتح بازار النادي الأهلي

الوكيل الإخباري- افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله، مساء اليوم فعاليات "بازار الأهلي 2025" المقام في مقر النادي الأهلي بمنطقة بيادر وادي السير.





ويأتي هذا البازار ضمن رؤية النادي الأهلي، الذي تأسس عام 1944، لإحياء أحد مشاريعه التي تهدف لتعزيز التواصل المجتمعي، ودعم الصناعات الوطنية، وفتح المجال أمام الرياديين لتقديم منتجاتهم وخدماتهم في أجواء اجتماعية تفاعلية تستقطب مختلف الفئات العمرية.



واطلعت جلالتها على المعروضات التي توزعت بين الأزياء والحرف اليدوية والمشغولات الفنية والمنتجات الغذائية والألعاب، وتبادلت الحديث مع رئيس النادي الأهلي عوني نغوي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركات المحلية وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين في أجنحة البازار.



ويتضمن البازار، الذي يستمر حتى 31 الشهر الجاري، العديد من الفعاليات والمسابقات التفاعلية، والمساحات المخصصة للأطفال، ليشكل وجهة مثالية للعائلة.



وأعربت إدارة النادي الأهلي عن بالغ اعتزازها برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله وافتتاحها لهذا الحدث، مؤكدة أن هذه الرعاية تشكّل حافزاً لمواصلة العمل على تنظيم فعاليات نوعية تعكس مكانة النادي التاريخية ودوره في خدمة المجتمع.



وحضر افتتاح البازار جمع حاشد من أبناء المجتمع الأردني وأعضاء الهيئة العامة للنادي ورواده، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.