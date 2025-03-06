الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار لعدد من سيدات العقبة

10:42 م

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الوكيل الإخباري- أقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله مساء الخميس في نادي الأمير راشد بالعقبة مأدبة إفطار حضرها عدد من سيدات المحافظة الناشطات بمختلف القطاعات، وهنأت جلالتها الحاضرات بحلول شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





وأشادت جلالتها بدور المرأة الأردنية في الحياة العملية وسوق العمل، مشيرة إلى أن دور المرأة العائلي هو المحوري من بين أدوارها، وأن الأم هي مصدر الحنان والطمأنينة لمن حولها في المنزل. وقدمت جلالتها التهنئة للسيدات الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم بعد غد السبت.