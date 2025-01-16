 
الخميس 2025-01-16 04:14 م
 

الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي

احدى طائرات الملكية الأردنية
الملكية الأردنية
الخميس، 16-01-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتبارًا من 31 كانون الثاني 2025.

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وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق؛ وذلك بمعدل 4 رحلات اسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج العربي.


نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، شكر الحكومة الأردنية والجهات المعنية مقدرا جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي,
وأكّد المجالي، التزام الملكية الأردنية بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

 
gnews

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