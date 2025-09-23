الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إلى متى ستستمر معاناة أهل غزة ؟

07:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747187 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الفلسطينيين يعيشون منذ عقود في دوامة قاسية نتيجة تكرار الأخطاء التاريخية، رغم تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 80 عامًا وتعهد العالم بعدم تكرارها. اضافة اعلان





وأشار الملك إلى استمرار القصف العشوائي الذي يستهدف الفلسطينيين مرارًا وتكرارًا، مع استشهاد العديد منهم وإصابة آخرين وتشوه أجسادهم، وتشريدهم وتجريدهم من كل شيء، وحرمهم من حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، متسائلًا: إلى متى؟.



وأضاف جلالته: متى سنجد حلًا للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يحمي حقوق جميع الأطراف ويوفر حياة طبيعية للأسر التي تعيش في قلب هذا الصراع؟ متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات في منطقتي، لا عن المعاناة والدمار؟.



وتطرّق الملك إلى خصوصية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مؤكدًا أنه أقدم صراع مستمر في العالم، واصفًا الاحتلال بأنه غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة من قبل دولة تدعي الديمقراطية.

