الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إلى متى ستستمر معاناة أهل غزة ؟

وأشار الملك إلى استمرار القصف العشوائي الذي يستهدف الفلسطينيين مرارًا وتكرارًا، مع استشهاد العديد منهم وإصابة آخرين وتشوه أجسادهم، وتشريدهم وتجريدهم من كل شيء، وحرمهم من حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، متسائلًا: إلى متى؟.
وأضاف جلالته: متى سنجد حلًا للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يحمي حقوق جميع الأطراف ويوفر حياة طبيعية للأسر التي تعيش في قلب هذا الصراع؟ متى سأتحدث أمامكم عن الفرص والازدهار والإمكانات في منطقتي، لا عن المعاناة والدمار؟.
وتطرّق الملك إلى خصوصية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مؤكدًا أنه أقدم صراع مستمر في العالم، واصفًا الاحتلال بأنه غير قانوني لشعب مسلوب الإرادة من قبل دولة تدعي الديمقراطية.
-
أخبار متعلقة
-
النص الكامل لخطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة - فيديو
-
الملك: الصمت عن حجم الأزمة والصراع في الشرق الأوسط أمر لا يمكنني القيام به
-
الملك: فخور بالأردنيين من منتسبي الجيش لجهودهم بالاستجابة الإنسانية لغزة
-
الملك: الصراع في الشرق الأوسط "أقدم صراع مستمر في العالم"
-
الملك: الصمت عن حجم الأزمة والصراع في الشرق الأوسط لم ولن يمكنني قبوله
-
وفد من السفراء المعتمدين يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
انعقاد مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في غرفة صناعة الأردن
-
وزارة الشباب تعلن تشكيل لجنة مؤقتة لنادي الفيصلي