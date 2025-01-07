 
الثلاثاء 2025-01-07 06:41 م
 

الملك: المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز

الملك خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجات المواطنين ميدانيا
الملك خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجات المواطنين ميدانيا
الثلاثاء، 07-01-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، مشددا على ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا.

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وبين جلالته خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أن البرنامج التنفيذي للحكومة يجب أن يكون واضحا وخاضعا للتقييم.


وشدد جلالة الملك على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز، ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها.


وأكد جلالته أن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، لافتا إلى أن تطوير الإدارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث.


وأشار جلالة الملك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي خارطة الطريق للنمو وتوفير حياة أفضل للأردنيين، ما يتطلب التركيز على فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.


وحث جلالته الحكومة على تركيز الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد، وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


واختتم جلالة الملك حديثه بالتأكيد على أن الأردن سيبقى واحة للاستقرار، معتمدا على قوة مؤسساته وكفاءتها.

 
gnews

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