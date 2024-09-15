الملك: بذكرى مولد سيد الخلق نسأل الله أن يعم الخير

الوكيل الإخباري- تمنى جلالة الملك عبدالله الثاني، أن يعم الخير وتسود الطمأنينة على الأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد سيد الخلق، سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

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