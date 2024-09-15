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الملك: بذكرى مولد سيد الخلق نسأل الله أن يعم الخير

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الأحد، 15-09-2024 08:44 م

الوكيل الإخباري-   تمنى جلالة الملك عبدالله الثاني، أن يعم الخير وتسود الطمأنينة على الأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد سيد الخلق، سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

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وأضاف الملك في تغريدة عبر منصة "إكس": "في ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يعم الخير وتسود الطمأنينة على الأمتين العربية والإسلامية".

 
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