الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، المستجدات الخطيرة في غزة والضفة الغربية.

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وأكد جلالته، خلال الاتصال، موقف الأردن الرافض لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم.



وثمن جلالة الملك موقف فرنسا الذي عبر عنه الرئيس ماكرون، الرافض لتهجير الفلسطينيين، والداعي لاحترام رغباتهم ورغبات الدول المجاورة لهم.



وأشار جلالته إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.



ونبه جلالة الملك إلى ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، محذرا من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية والقدس.